Frauenfußball, Landesliga HSV sammelt weiter Selbstvertrauen

Nach dem Seitenwechsel kam Steele dann etwas überraschend durch Isabell Klein per Elfmeter zum Anschluss (28.). Die Rot-Weißen ließen sich davon allerdings nicht beirren und schraubten das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe. Erneut Keppner (75.) sowie Paulina Krupatz (87.) waren die Torschützinnen. „Wir haben verdient 4:1 gewonnen und sowohl spielerisch als auch kämpferisch einen ganzen Schritt nach vorne gemacht. Zwischen der 30. und 40. Spielminute haben wir einmal ein wenig nachgelassen, wo Steele dann auch stark wurde. Dann haben wir aber wieder den Weg zurück ins Spiel gefunden, sind in die zweite Halbzeit wieder gut gestartet und waren sehr präsent. Wir haben den Ball gut laufen lassen, und am Ende ging das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung“, sagte ein zufriedener Trainer Sebastian Herhalt.