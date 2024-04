Frauenfußball, Landesliga Langenfelderinnen sind nun Zweite

Langenfeld · Die Landesliga-Fußballerinnen des HSV Langenfeld schieben sich durch ihren 3:0-Sieg in Steele an Bayer Uerdingen vorbei, gegen das sie in den kommenden Wochen noch spielen. Platz drei haben sie schon gesichert.

29.04.2024 , 18:15 Uhr

Noelle Mager sorgte für das 2:0 des HSV. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Von René Rekus