Frauenfußball, Landesliga HSV überrennt Niederwenigern

Im Anschluss ließ es seine Mannschaft ruhiger angehen und Niederwenigern in die Partie. „Kurz vor der Pause haben wir ein wenig abgebaut, was aber nicht tragisch war, da Niederwenigen selten zwingend agierte“, erzählte der Übungsleiter. Nur einmal wurde es brenzlig aus Sicht der Hucklenbrucherinnen: Die formstarke Torfrau Herbertz war allerdings auf ihrem Posten und hielt die Null fest. So ging es mit dem komfortablen Vorsprung in die Pause.