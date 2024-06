Frauenfußball, Landesliga Top-Torjägerin Keppner sichert HSV den Vizetitel

Eine Eintagsfliege war die Performance von Julia Keppner wahrlich nicht. Die 32-Jährige spielte erneut eine grandiose Saison, erzielte in 26 Partien 34 Treffer und legte zudem 14 Tore auf. Beeindruckende Werte, die im Endspurt sogar für Platz eins im Torschützinnen-Ranking reichten. Da Alina Marie Scheben vom TSV Solingen „nur“ zweifach traf, zog Keppner an ihrer ärgsten Konkurrentin vorbei und kürte sich zur treffsichersten Angreiferin der Landesliga. „Glückwünsche gehen heute auch an ‚Cäppi‘, die sich am letzten Spieltag noch zur Torschützenkönigin küren konnte. Mit den vier Treffern hat sie ihren starken Willen unter Beweise gestellt und sich diese Auszeichnung vollkommen verdient“, sagte Herhalt stolz.