Frauenfußball, Landesliga HSV-Fußballerinnen siegen und versprühen Zuversicht

Aufgrund des klaren Auswärtserfolges festigte der HSV den dritten Tabellenplatz und bleibt in diesem Jahr ungeschlagen, Keppner ist durch ihren Doppelpack mit 19 Saisontreffern wieder auf Platz eins der Torjägerinnenliste. Das Trainerteam um Herhalt und Michael Hantke sieht eine positive Entwicklung des ganzen Teams, das Zuversicht versprüht. „Ein Riesenkompliment an die Mannschaft, dass sie so geliefert und den dritten Platz verteidigt hat. Sie hat über die Wintervorbereitung noch einmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, darauf sind wir als Trainerteam wirklich sehr stolz. Wir haben den Abstand zu Meerbusch auf sechs Punkte ausgebaut. Das gibt uns Mut für die nächsten Wochen, und dann wollen wir mal schauen, was die Saison noch für uns bringt“, sagte Herhalt.