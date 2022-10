Frauenfußball, Landesliga : Langenfelder Fußballerinnen holen den ersten Sieg

Langenfeld Die HSV-Fußballerinnen gewinnen das Wiederholungsspiel gegen den DSC mit 2:0 und sichern sich die ersten Punkte dieser Landesliga-Saison. Stephanie Hutter und Julia Keppner treffen.

Von Beginn an schnürte der HSV in der Neuauflage die Gäste vor dem eigenen Strafraum ein. Große Tormöglichkeiten blieben zunächst aus. So brauchte es eine Standardsituation, um in Führung zu gehen. Den Treffer erzielte Stephanie Hutter per Kopf (28.). Im Anschluss hätten Julia Keppner, Joana Hantke und Katrin Stinner jeweils erhöhen können, doch keine der dreien kam an DSC-Torfrau Mona Schulzek vorbei, weshalb es mit dem knappen Vorsprung in die Pause ging.