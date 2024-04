Frauenfußball, Landesliga HSV-Fußballerinnen sinnen nun auf Revanche im Derby

Am Sonntag sinnen die Langenfelderinnen im Derby auf Revanche. Trotz der starken Saison wiegt die deftige Niederlage in Solingen aus der Hinrunde noch schwer. Anfang Oktober enttäuschte das Team beim Rivalen auf ganzer Linie und fing sich ein 2:7-Debakel ein. Mit dem Schwung und Selbstvertrauen dieses Jahres soll nun ein deutlich besseres Ergebnis her. „Jetzt gilt natürlich der volle Fokus dem Derby. Wir haben das erste Spiel deutlich verloren, und die Mädels sind dementsprechend heiß darauf, die Leistung wiedergutzumachen und in 2024 ungeschlagen zu bleiben“, berichtet Herhalt.