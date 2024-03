Frauenfußball, Landesliga HSV kommt gut aus der Pause

Nach der starken Vorbereitung samt des Futsal-Titels im Verband Niederrhein wollten die Langenfelderinnen auch in der Liga weiter auf der Erfolgswelle reiten. Von Beginn an sprühte das Team vor Spielfreude und kam immer wieder zu aussichtreichen Möglichkeiten. Den „Dosenöffner“ übernahm Paulina Krupatz mit dem 1:0 in der 27. Minute. Top-Torjägerin Julia Keppner erhöhte mit ihrem 17. Saisontreffer kurz vor der Pause (44.).