Frauenfußball, Landesliga HSV-Fußballerinnen bleiben im Jahr 2024 ungeschlagen

„Das Ergebnis spiegelt nicht ganz das Spiel wider. Nettetal hat sehr gut mitgespielt und in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach auch mehr vom Spiel gehabt“, sagte Herhalt, der mit der Leistung seiner Mannschaft im ersten Durchgang gar nicht zufrieden war und in der Pause dreimal wechselte. Für Ilayda Sezer, Adriana Cusumano und Katja Zenzen brachte der Trainer Saskia Daum, Jessica Hein und Joana Hantke. Fortan bekamen die Hucklenbrucherinnen mehr Kontrolle und belohnten sich durch Keppner in der 57. Minute.