Fußball : HSV II lebt seinen Traum und steigt auf

Langenfeld Der Dritte der Kreisliga B rückt nach dem 3:1-Erfolg gegen Canlarspor Solingen in die Kreisliga A hoch.

Für die zweite Mannschaft des HSV Langenfeld ging nach dem Ende der Saison doch noch ein Traum in Erfüllung – was so niemand für möglich gehalten hätte. Aber es war noch ein Platz in der Fußball-Kreisliga A frei, sodass der HSV als Dritter der Kreisliga B in einem Entscheidungsspiel auf den SV Canlarspor Solingen traf, den Vorletzten der Kreisliga A. Weil der HSV dieses Finale auf der neutralen Anlage des GSV Langenfeld dank einer starken Leistung verdient mit 3:1 (2:0) zu seinen Gunsten, steigt er auf und Solingen ab.