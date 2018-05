Lokalsport: HSV-Frauen steigen in die Landesliga auf

Langenfeld Nach dem 6:1 beim Verfolger Eller steht Langenfeld vorzeitig als Meister der Fußball-Bezirksliga fest.

Die Leistung passte zum Anlass und die Bezirksliga-Fußballerinnen des HSV Langenfeld machten beeindruckend Nägel mit Köpfen. Das ehrgeizige Team, das mit dem klaren Ziel Aufstieg in die Saison 2017/2018 gegangen war, gewann am drittletzten Spieltag beim Verfolger SR Eller deutlich mit 6:1 (3:0) und steht vorzeitig als Meister fest. Mit 63 Punkten aus seinen bisher 22 Partien liegt der HSV weit vor den Düsseldorferinnen (50/ein Spiel weniger), die im Gipfeltreffen nicht den Hauch einer Chance hatten. Langenfeld, das seine beste Vorstellung in dieser Saison zeigte, trat im Stil einer echten Spitzenmannschaft auf - und konnte den erhofften Sprung in die Landesliga direkt nach dem Abpfiff ausgiebig feiern.

Der durch viele Fans unterstützte Tabellenführer fand in Eller fast eine Heimspiel-Atmosphäre vor - und zahlte für die Unterstützung von draußen von der ersten Minute an zurück. Die Gastgeberinnen bekamen nur ganz wenig Räume und wurden oft in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Gleichzeitig sorgte die kompakte Langenfelder Viererkette hinten dafür, dass Eller mit dem besten Angriff der Liga überhaupt nicht zur Geltung kam. Bei zwei frühen Treffern ans Aluminium hatte der HSV in der ersten Viertelstunde zunächst noch Pech, ehe Jacqueline Rose zum 1:0 traf (24.). Julia Keppner erhöhte jeweils in Zusammenarbeit mit Stürmer-Kollegin Rose auf 2:0 (35.) und 3:0 (45.).