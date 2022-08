Tennis : Herren 60 des TC BW steigen auf

Die Herren 60 von Blau-Weiß Monheim: Christoph Assmann, Hans-Jürgen Rosslenbroich, Peter Sperling, Rainer Berndt, Wolfgang Heimlich, Udo Merkens, Dieter Holtkamp, Frank Dickhäuser und Bernd Lehmann. Foto: TC BW Monheim

Monheim Die Tennis-Herren 60 des TC Blau-Weiß Monheim starten ab der kommenden Saison in der 2. Verbandsliga. Die Entscheidung fiel am letzten Spieltag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem die Mannschaft der Herren 60 des TC Blau-Weiß Monheim in den vergangenen beiden Spielzeiten den Aufstieg jeweils hauchdünn verpasst hatte – einmal war man gar sportlich aufgestiegen, musste sich jedoch nach einer annullierten Spielwertung am Grünen Tisch geschlagen geben – konnte sich das Team um Mannschaftskapitän Peter Sperling jetzt über den Aufstieg in die 2. Verbandsliga freuen.

Sperling und die Spieler Klaus Harmel, Rainer Berndt, Dieter Holtkamp, Bernd Lehmann, Christoph Assmann, Udo Merkens, Hans-Jürgen Rosslenbroich und Wolfgang Heimlich starteten die Saison souverän: Mit zweimal 8:1 und einmal 9:0 gingen die ersten drei Mannschaftsduelle klar an Monheim, erst in den letzten drei Spielen wurde es dann spannender. Das Heimspiel gegen den Solinger TC gewann das Team noch knapp mit 5:4, dann bekamen die Aufstiegsambitionen mit einer 4:5-Niederlage beim TC Ohligs einen Dämpfer – drei Partien gingen dabei im Match-Tie-Break an die Gegner.

Also musste der Aufstieg am letzten Spieltag beim Auswärtsspiel in Velbert gegen den Netzballverein entschieden werden. Wieder gingen zwei Partien im Match-Tie-Break verloren, aber die Einzelsiege von Berndt, Holtkamp, Assmann und die Doppelsiege von Harmel/Berndt und Rosslenbroich/Heimlich sicherten den Herren 60 aus Monheim schließlich den 5:4-Erfolg

(RP)