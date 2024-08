Trainer beim Bezirksligisten HSV Langenfeld Herz und Liebe für den Heimatklub

Nun ist er also erstmals das Gesicht des Klubs in der derzeitigen Vorbereitung sowie der anstehenden Spielzeit. Die startet am 16. August direkt mit dem Derby des HSV beim SC Reusrath. Dementsprechend viel höher ist der Arbeitsaufwand im Vergleich zu vorher. Der Ball nimmt seither einen stark prominenten Platz in Schornsteins Leben ein. „Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem kein Fußball ist“, berichtet er, „zum Glück habe ich eine Partnerin, die das mitträgt. Das ist wie ein zweiter Job.“ Trainingspläne, Vorbereitungsspiele, Taktik, Aufstellung, Kader, Gespräche – all das liegt jetzt in seiner Hand.