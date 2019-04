3. Bundesliga West : Handballer kämpfen um ihr eigenes Finale

Langenfeld Der als Absteiger feststehende Aufsteiger tritt noch beim TuS Volmetal und gegen Altjührden an.

Auf der einen Seite geht es vielleicht um nichts mehr für den Handball-Drittligisten SG Langenfeld (SGL). Schließlich steht seit einiger Zeit fest, dass die Mannschaft von Trainer Markus Becker direkt wieder absteigen und zurück in die Regionalliga muss. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Erstens hat die SGL wenigstens theoretisch die Chance, auf der Zielgeraden den unbeliebten letzten Tabellenplatz abzugeben. Und drittens bekommt es Langenfeld in seinen beiden vorerst letzten Drittliga-Spielen mit Gegnern zu tun, für die es noch um etwas geht. Am Samstagabend (19.45 Uhr) tritt die SGL beim Zwölften TuS Volmetal an und zum Abschluss am 4. Mai (19.30 Uhr) gegen den Drittletzten SG VTB/Altjührden. SGL-Coach Becker macht deutlich, wie er die Dinge sieht: „Für viele mag es egal sein, wie die Ergebnisse sind. Für mich persönlich ist es aber unheimlich wichtig, wie wir auftreten. Mein sportlicher Ehrgeiz fordert das bis zur letzte Sekunde.“