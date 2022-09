Handball, Regionalliga : SGL ist kreativ in der Deckung

Langenfelds Tim Rahmann (r.) tritt in dieser Saison selbstbewusster auf und überzeugt in neuer Rolle im Innenblock. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Coach Christian Paul hat in Thorben Richartz und Tim Rahmann zwei neue Säulen für das Abwehrzentrum seiner Handballer gefunden. An diesem Freitag kommt der BTB Aachen in die Halle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums.