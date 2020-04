Interview Markus Becker : „Menschlich war immer alles top“

Langenfeld Nach dem Abbruch der Regionalliga-Saison durch die Coronavirus-Pandemie geht der Trainer der SG Langenfeld schon jetzt in die selbstauferlegte Handball-Pause. Markus Becker hatte bislang noch keine Möglichkeit, sich vom Team und der sportlichen Leitung zu verabschieden, er hat aber lauter schöne Momente in Langenfeld gehabt, die ihn auch als Trainer vorangebracht haben.

Wenn es am schönsten ist, soll man gehen, Markus Becker hätte aber wohl gern noch etwas weitergemacht. Der Trainer des Handball-Regionalligisten SG Langenfeld feierte mit seiner Mannschaft in diesem Jahr ausnahmslos Siege: Sieben in der Liga, zwei im DHB-Amateurpokal, dessen Finale in Hamburg am vergangenen Wochenende stattgefunden hätte. Nun ist Becker schneller als gedacht in der selbstverordneten Handball-Pause. Die erlegte sich der 36-jährige Außendienstler selbst auf, nachdem er im Herbst 2018 nach dem Rücktritt des damaligen Trainers Jurek Tomasik vom Co zum Chef aufstieg. Es folgte der unvermeidbare Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga, eine verkorkste Hinserie und die bis zur Corona-Krise spektakuläre Rückserie der Saison, die nun abgebrochen ist. Bislang konnte sich Becker noch nicht einmal richtig von Team und Verantwortlichen verabschieden. „Der Kontakt wird nicht abbrechen“, betont der Sportliche Leiter Dennis Werkmeister. „Markus kam in einer schwierigen Situation in der 3. Liga zu uns, hat die Mannschaft entwickelt und das Familiäre im Klub betont. Es gibt Menschen, die nichts hinterlassen. Markus wird hier Spuren hinterlassen, die bleiben.“