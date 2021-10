Fußball, Kreisliga A : Witzhelden erlebt Debakel in Langenfeld

Burhan Aydin (r.) ging einst für Genclerbirligi Opladen auf Torejagd, nun hat er für den GSV Langenfeld dreifach gegen Witzhelden getroffen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Kreisliga A: Der GSV feiert einen 13:2-Kantersieg gegen den VfL Witzhelden, TuSpo Richrath verliert das Spitzenspiel gegen Gräfrath knapp. Erfolgreich sind Inter Monheim und die Reserve des HSV Langenfeld, der VfB verliert deutlich.

Kreisliga A Solingen: SSV Berghausen II – BV Bergisch Neukirchen 4:0 (2:0). In Berghausen war die Mannschaft aus Bergisch Neukirchen klar unterlegen. Patrick Rochnia avancierte zum Mann des Tages – dem Angreifer gelangen alle vier Treffer. In der 37. und 44. Minute schnürte er einen Doppelpack, in der 70. und 76. Minute ließ er die anderen beiden Tore folgen. „Bei uns ist im Moment einfach der Wurm drin. Positiv zu erwähnen ist immerhin die Tatsache, dass wir uns einige Torchancen herausgespielt haben“, sagte BVBN-Trainer Michael Czok.

Genclerbirligi Opladen – SC Leichlingen 3:4 (2:3). Im Derby ging es zwischen beiden Mannschaften hoch her. In dem munteren Schlagabtausch waren es letztlich die Leichlinger, die sich über drei Punkte freuen durften. Max Spieker (7.) und Timo Kruse (11.) sorgten mit ihren Toren für den SCL-Traumstart. Allerdings war Fatih Uzun nach einer Viertelstunde mit dem Anschlusstreffer für die Opladener zur Stelle. Elfat Sinani erzielte in der 39. Minute das 2:2, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Kruse die erneute Führung. Als genau eine Stunde gespielt war, traf Sefa Ocakli zum zwischenzeitlichen 3:3, sieben Minuten vor dem Abpfiff erlöste Julian Runge mit seinem Tor den Leichlinger Anhang.

SSV Lützenkirchen – 1. FC Solingen 2:2 (1:0). In einer fairen Partie trennten sich die beiden Mannschaften gerechterweise mit einem Unentschieden. „Wir hatten eine Vielzahl an Chancen auf den Siegtreffer, sind aber leider zu häufig in aussichtsreicher Position gescheitert. Insgesamt geht das Remis in Ordnung, denn auch der Gegner hatte gute Möglichkeiten. Unser Aufwärtstrend mit drei Siegen und jetzt dem Remis ist erkennbar“, sagte Trainer Toni Diomedes. Joshua Badicke (3.) und Francesco Benincasa (65.) erzielten die Tore für den SSV, in der 57. und 71. Minute musste sich SSV-Torhüter Timo Kollbach jeweils geschlagen geben.

GSV Langenfeld – VfL Witzhelden 13:2 (9:2). Beim Spitzenteam in Langenfeld kassierten die Höhendorfer die bislang höchste Saisonniederlage. „Und wir können froh sein, dass es nicht noch deutlicher ausgefallen ist“, sagte VfL-Trainer Rudi Mirtic. Moritz Struß (8.) und Max Jeremy Potou (42.) erzielten die Tore für den VfL. Bei den Gravenbergern trugen sich Burhan Aydin (4./5./15.) und Hasan Aydin (70./80./90.) jeweils dreimal in die Torschützenliste ein. Levent Plesina (17./18.) und Martin Sosnik (38./45.) trafen doppelt. Kevin Marx, Marc-Niclas Siekmann und Fabio Greco trugen sich ebenfalls noch in die Torschützenliste ein.

DV Solingen II – HSV Langenfeld II 0:6 (0:1). Der Tabellenzwölfte aus Langenfeld feierte beim Schlusslicht in Solingen einen deutlichen Erfolg. Ben Noah Piatkowski (28./66.) und Mustafa Ipekci (48./78.) steuerten jeweils ein Doppelpack zum zweiten Saisonsieg bei. Dean Hering (56.) und Marlon Bäumler (82.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

TSV Solingen III – Inter Monheim 1:5 (0:2). Der Tabellenführer aus Monheim gab sich auch in Solingen-Aufderhöhe keine Blöße und fuhr bereits den sechsten Saisonsieg ein. Imad Lamaallam brachte den Favoriten schon nach acht Minuten in Front, Ouassim Charroud (41.) erhöhte noch vor der Pause. Auch vom Anschlusstreffer nach etwas mehr als einer Stunde ließ sich das Inter-Team nicht aus der Bahn werfen. Ahmet Hayda (80./85.) und Muhammet Ucar (83.) sorgten mit ihren Treffern für einen standesgemäßen Endstand.

SSVg 06 Haan – VfB 06 Langenfeld 7:2 (2:1). Beim Sechsten in Haan gab es für den Abstiegskandidaten aus Langenfeld nichts zu holen. Immerhin gelangen den Gästen zwei Treffer, Tilo Schmitz (40.) und Nicolas Maximilian Koschwitz (53.) erzielten die Tore für das VfB-Team.