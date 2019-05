Fußball : GSV holt Spiel schon am Donnerstag nach

GSV holt Spiel schon am Donnerstag nach

Langenfeld Die beiden Mannschaften waren bereits auf dem Platz unterwegs, doch die Partie der Fußball-Kreisliga zwischen dem GSV Langenfeld und dem noch um den Klassenerhalt kämpfenden TSV Aufderhöhe II wurde nicht alt – wegen eines Unwetters, das die meisten anderen Spielorte in der Gegend verschonte.

Der Unparteiische brach die Partie aber beim Stande von 1:0 ab, weil der Platz aufgrund des Starkregens unter Wasser stand und eine Fortsetzung nicht mehr möglich war. Das Partie soll bereits am kommenden Donnerstag (20 Uhr, Gravenberg) nachgeholt werden. Am Sonntag (15 Uhr, Gravenberg) trifft der GSV (Achter/43 Punkte) dann in der vom letzten Spieltag vorgezogenen Partie auf den Dritten 1. FC Solingen.