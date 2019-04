Tennis : Grün-Weiß steht kurz vor dem Saisonstart

Langenfeld Der Tennis-Club Grün-Weiß Langenfeld (GWL), der im vergangenen Jahr sieben Aufstiege schaffte, beteiligt sich mit 19 Mannschaften bei den Erwachsenen und zwölf im Jugendbereich an den Medenspielen der Sommer-Saison 2019. Klassenhöchster GWL-Vertreter sind wieder die Damen 40, die in der Niederrheinliga antreten und am 4. Mai (14 Uhr, Lindberghstraße) mit dem Spiel gegen den TC Bredeney beginnen.

