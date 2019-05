Tennis : Grün-Weiß kämpft gegen Abstieg

Langenfeld Herren erlitten mit 2:7 in Rhede die dritte Niederlage in der 2. Verbandsliga.

Die ersten Tennis-Herren des TC Grün-Weiß Langenfeld (GWL) haben in der 2. Verbandsliga weiter einen schweren Stand. Nach dem 3:6 beim TC Schellenberg und dem 2:7 gegen den Rochsclub Düsseldorf III musste das Team auch im Spiel beim zuvor ebenfalls sieglosen TK 78 Oberhausen eine klare Niederlage hinnehmen – 2:7. Pech hatten die ersatzgeschwächten Langenfelder dann auch noch, weil ein Einzel und das dritte Doppel erst über den Match-Tiebreak an Oberhausen gingen. So blieb es bei den Punkten von Lennart Voßgätter, der sein Einzel überzeugend gewann, und Alexander Zeller/André Jechorek im Doppel. Nach der dritten Niederlage ist Grün-Weiß Letzter (0:3 Punkte) und schwebt in Abstiegsgefahr.