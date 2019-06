Tennis : Grün-Weiß gewinnt für den Klassenerhalt

Langenfeld Die Langenfelder Tennis-Junioren stehen in der 1. Verbandsliga kurz vor dem Saison-Ende auf Platz sechs.

Die ersten Tennis-Junioren U 18 des TC Grün-Weiß Langenfeld (GWL) sind im Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Verbandsliga nach dem 5:1-Erfolg beim NBV Velbert auf einem guten Weg. Im Anschluss an die 3:1-Führung aus den Einzeln sorgten zwei weitere Erfolge in den Doppeln für den deutlichen Endstand zugunsten der Langenfelder, die aktuell mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf dem sechsten Tabellenplatz zu finden sind (5:7 Punkte). Am letzten Spieltag folgt jetzt noch die Aufgabe gegen den Vorletzten DSC 1899 Düsseldorf (27. Juni, 16.30 Uhr).