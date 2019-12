Ausbilder der Woche : Böhlig bewahrt Kampfkunst-Kultur

Langenfeld Der Langenfelder Wing-Tsjun-Meister Thommy Luke Böhlig wurde von der Lokalregierung der Provinz Guangdong offiziell als Bewahrer immatriellen Kulturguts anerkannt – er ist damit der erste Nicht-Chinese, der diese Auszeichnung erhält.

Seit sich in den 1970er Jahren Bruce Lee über die Kinoleinwände bewegte und in diversen Verfilmungen dessen legendärer Kung-Fu-Lehrer Ip Man zu internationaler Bekanntheit avancierte, ist der Name Wing Tsjun (sprich: Wing Chun) nicht nur einer kleinen Gemeinde Kampfkünstler ein Begriff. Militär- und Polizeieinheiten überall auf der Welt trainieren heute die chinesische Selbstverteidigungsart als Teil ihrer Ausbildung, und einer der Ausbilder dabei ist der Langenfelder Wing-Tsjun-Meister Thommy Luke Böhlig (Foto: privat), der mit 77 Kampfkunstschulen in 15 Ländern ein internationales Kampfkunst-Netzwerk aufbaute, das sich der Verbreitung dieses südchinesischen Stils widmet.