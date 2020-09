Fußball, Oberliga : Monheim steht sich in Nettetal selbst im Weg

Monheim steht sich in Nettetal selbst im Weg

Monheim Der Fußball-Oberligist 1. FC Monheim leistet sich beim 2:2 viele Fehler. Trainer Dennis Ruess bemängelt fehlende Ruhe und Genauigkeit seines Teams. Am Sonntag trifft er mit seinem Team auf die Sportfreunde Niederwenigern.

Der Konjunktiv ist im Fußball ein gängiges Stilmittel. Auch beim Oberligaspiel des 1. FC Monheim beim SC Union Nettetal hatte die grammatikalische Möglichkeitsform Hochkonjunktur. Hätte zum Beispiel Tim Kosmala nach etwas mehr als einer Stunde aus knapp zehn Metern das 3:1 für das Team von Trainer Dennis Ruess erzielt, wäre den Gästen der Sieg wohl nicht mehr zu nehmen gewesen. Weil der Abwehrspieler jedoch seinen Schuss mit links über das Tor setzte, blieb es beim knappen Vorsprung für die Monheimer, den Nettetal in der Schlussphase ausgleichen konnte. So stand letztlich ein 2:2 (2:1)-Unentschieden auf dem Spielbogen, von dem Ruess zwar nicht enttäuscht, aber doch verärgert ist.

„Wir haben uns natürlich mehr erhofft“, sagt der 40-Jährige. „Nettetal hat eine junge, gierige, griffige Mannschaft, die sich über ihren Fleiß das Unentschieden verdient hat. Wir waren zwar darauf vorbereitet, aber haben uns durch eigene Fehler in die Bredouille gebracht.“ Vor allem mangelnde Präzision und Qualität im Passspiel habe den Gastgebern immer wieder gute Pressingsituationen gegen den FCM eröffnet. „Wenn wir in diesen Momenten cooler und reifer geblieben wären, hätten wir Räume ohne Ende gehabt, die wir hätten nutzen können.“ Das ist gleich ein mehrfacher Konjunktiv.

So haben sie gespielt

Dabei verlief die Startphase ganz nach der Vorstellung von Ruess. Monheim kam gut in die Partie und ging folgerichtig früh in Führung. Die Gäste kamen über außen mit Yannick Raufeiser, der Philip Lehnert in Szene setzte, der den gelungenen Spielzug aus rund 16 Metern flach ins kurze Eck vollendete (7.). Dimitrios Touratzidis verpasste kurz danach eine Chance aus spitzem Winkel (11.) und das Spiel schien sich im Sinne der Monheimer zu entwickeln.