Porträt: Dennis Ruess : Für den FCM macht der Trainer eine Ausnahme

Fingerzeig Richtung Zukunft: Trainer Dennis Ruess bleibt dem FC Monheim mindestens bis 2023 treu. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Dennis Ruess bleibt Trainer des 1. FC Monheim. Normalerweise macht der 40-Jährige nur Verträge über ein Jahr, nun hat er bis 2023 beim Monheimer Fußball-Oberligisten verlängert. Er will seinem Klub Planungssicherheit geben, denn: „In dieser unsicheren und schwierigen Zeit ist es etwas Anderes.“

Die Umstände, die Dennis Ruess auf die Trainerbank des 1. FC Monheim brachten, waren nicht ideal. Der Verein war ein halbes Jahr vorher durch die Ligareform als Tabellenelfter aus der Landesliga in die Bezirksliga abgestiegen. Daniel Cartus hatte den Auftrag, die Blau-Weißen wieder nach oben zu führen. Doch im Winter 2014 krachte es intern. Cartus musste gehen, und Monheim suchte eine interne Lösung: Die beiden Kapitäne sollten das Amt übernehmen und das Team stabilisieren. Ruess und Manuel Windges wechselten vom Rasen an die Seitenlinie.

Im Nachhinein betrachtet war es der Start einer Erfolgsgeschichte, denn inzwischen sind die Monheimer in der Oberliga angekommen – und Ruess hat seinen Vertrag nun bis 2023 verlängert. „Trainer zu werden, war damals nicht unbedingt meine Ambition, und es war ja auch nicht meine Idee“, erinnert sich der 40-Jährige an den turbulenten Winter, der ihm unverhofft eine neue Aufgabe bescherte. Ruess und Windges drehten an den richtigen Schrauben und legten mit dem FCM eine starke Rückrunde hin, die auf Platz vier endete. Dazu gewann das Trainerduo den Kreispokal.

Info Auch Tobias Lippold verlängert den Vertrag Was Mittelfeldspieler Tobias Lippold hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Monheim um drei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Wer Lippold ist 2018 von Alemannia Aachen zum 1. FC Monheim gewechselt und hat seitdem in 65 Pflichtspielen 24 Tore und 20 Vorlagen in der Bilanz stehen. Zitat „Tobi ist absoluter Leistungsträger in unserem Team und häufig Initiator gefährlicher Aktionen. Darüber hinaus ist er auch immer wieder für besondere Momente auf dem Platz verantwortlich und spielt in den Planungen unseres Trainers eine wichtige Rolle“, sagt Geschäftsführer Karim El Fahmi.

Eine Saison später folgte der souveräne Durchmarsch in die Landesliga, ein Jahr später dann Platz drei und die Relegation gegen den VfL Rhede zur Oberliga. Ein 0:0 zu Hause und ein 2:2 im Rückspiel reichten dank der Auswärtstorregel für den erstmaligen Aufstieg in die fünfthöchste Spielklasse. Ruess machte die Uefa-B-Lizenz, um Oberliga-Trainer sein zu können, Windges hörte nach der Saison auf. Monheim hielt die Klasse als Elfter, wurde 2018/19 Vierter und war 2019/20 Zweiter, ehe die Saison wegen der Pandemie abgebrochen wurde. „Das hat uns klar ausgebremst und ein bisschen die Euphorie genommen“, sagt Ruess. „Aber wir haben uns als Mannschaft und Verein in den vergangenen Jahren immer Schritt für Schritt verbessert – und ich bin mir sicher, dass noch ein bisschen was geht.“

In der aktuell unterbrochenen Spielzeit belegt Monheim nach 14 Punkten aus neun Spielen Rang 11. Wann und wie es weitergeht, ist offen. Auch deswegen war es Ruess wichtig, dem FCM Planungssicherheit zu geben. „Ich bin eigentlich einer, der immer nur Verträge über ein Jahr macht“, betont er. „Aber in dieser unsicheren und schwierigen Zeit ist es etwas Anderes.“

Die Monheimer Fußballer sind für ihn eine Herzensangelegenheit – nicht nur, weil er selbst einst viele Jahre im Rheinstadion spielte. „Es macht mir einfach Spaß in dem Umfeld, unter den Gegebenheiten und mit dem Vertrauen des Vereins zu arbeiten. Der FC Monheim ist einfach meine Mannschaft.“ Und die will Ruess entwickeln, bis er an natürliche Grenzen stößt. „Ich investiere viel Zeit und Herzblut, aber dann muss dabei auch was rumkommen. Wenn wir irgendwann an den Punkt kommen sollten, an dem es nicht mehr besser gehen sollte, gilt es eben, das Level zu halten. Aber so weit ist es noch nicht.“

Und so wird er mit seiner Art weitermachen, sobald die Pandemie es zulässt. Seinen Stil als Trainer beschreibt er so: „Ich fordere viel ein, habe eine gute Verbindung mit den Jungs, bin aber auch nicht der beste Freund der Spieler. Man kann gut mit mir auskommen, aber ich kann auch anders und habe ein ziemlich lautes Organ, wenn es sein muss.“