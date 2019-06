Bezirksliga : Fußball: Neue Gruppe, alte Derbys

Gut so: Auch Reusraths Trainer Ralf Dietrich dürfte sich auf die Derbys gegen den HSV, den SSV Berghausen und SF Baumberg II freuen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Vier Mannschaften aus Langenfeld und Monheim wechseln mal wieder nach Düsseldorf.

Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) hat jetzt die Staffel-Einteilungen für die am 10./11. August beginnende Saison 2019/2020 vorgelegt. Während sich die Zusammensetzung der Oberliga nur durch die Aufsteiger/Absteiger (Regionallig, Landesliga) verändert, gibt es für die Bezirksligisten aus Langenfeld und Monheim nicht zum ersten Mal eine Umstellung – denn sie wechseln erneut aus der „Bergischen Gruppe“ in die „Düsseldorfer Gruppe“. Das Wichtigste für die betroffenen Vereine: Der SC Reusrath, der HSV Langenfeld, der SSV Berghausen und die SF Baumberg II gehören gemeinsam der Gruppe 1 an, sodass zahlreiche Derbys auf dem Programm stehen werden.