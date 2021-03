Nachruf Wolfgang Kleefisch : „Berches hat einen einzigartigen Freund verloren“

Langenfeld Fast vier Jahrzehnte prägte Wolfgang Kleefisch die Geschicke beim SSV Berghausen mit, nun ist er nach langer Krankheit verstorben. Nicht nur der Fußballklub wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren, sondern auch die Vereine IG Berches, Kirmesjonge Berghausen und Förderverein Berches, die an ihn „viele schöne Erinnerungen im Herzen tragen“.

Der SSV Berghausen trauert um das „Urgestein“ des Berghausener Fußballs, Wolfgang Kleefisch, der seit 1971 Mitglied des SSV war. Fast vier Jahrzehnte hat er die Geschicke der Fußballer mitbestimmt und mitgelenkt, davon viele Jahre als Kassierer und Abteilungsleiter Fußball. Er gehörte über Jahrzehnte dem SSV-Gesamtvorstand an, bevor er Mitte 2020 diese Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen an seinen Nachfolger übergeben hat. Am Wochenende ist er einer langen, schweren Krankheit erlegen und wird am heutigen Freitag beigesetzt. Kleefisch hat den SSV immer bestens vertreten, unter anderem im Fußball-Kreis Solingen und beim Fußball-Verband Niederrhein, und war allen Offiziellen bestens bekannt.

In den 70er und 80er Jahren war Kleefisch noch selbst Spieler der ersten Mannschaft und danach noch aktiv in der Altherrenmannschaft. Er hatte mit seinem damaligen Abteilungsvorstand maßgeblichen Anteil am Aufstieg der ersten Mannschaft in die Kreisliga A im Jahr 1995 und dann am nächsten Aufstieg im Frühjahr 1999 in die Bezirksliga. Daneben hat er die zweite Mannschaft nie aus den Augen verloren, weil es für ihn immer sehr wichtig war, die jungen Spieler aus der eigenen Jugend in die Seniorenmannschaften einzubauen. So gelang in der Saison 2015/16 auch der Reserve des SSV der Aufstieg in die Kreisliga A. Sein besonderes Engagement galt stets der Fußballjugend im SSV, die für ihn sehr wichtig war.