Einteilung des Fußball-Verbandes Niederrhein Bezirksligisten sind nun in Gruppe 1 untergebracht

Deshalb entschied der Verband, sechs der acht Mannschaften aus dem Kreis Solingen mit in die Gruppe 1 zu geben. Die beiden verbleibenden Solinger Teams, der BV Gräfrath und die 1. SpVg Solingen-Wald, verbleiben in der Bergischen Gruppe. Teil der Gruppe 1 sind demnach mit dem CfR Links, dem DSC 99 aus Düsseldorf und dem SSV Berghausen aus Solingen drei Aufsteiger aus der Kreisliga A, mit dem MSV Düsseldorf und dem SC Düsseldorf-West aber auch zwei Absteiger aus der Landesliga, in der es die Düsseldorfer Mannschaften ja heftig erwischt hatte – die SG Unterrath rettete sich noch knapp.