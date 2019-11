Zwei weitere Verletzte : Die Personalnot des SC Reusrath verschärft sich weiter

Langenfeld/Monheim Der ohnehin schon gebeutelte Fußball-Bezirksligist aus dem Langenfelder Süden muss auch noch auf Nils Kaufmann und Marvin Grober verzichten.

Am letzten Hinrunden-Spieltag wollen die vier Bezirksligisten eifrig Punkte sammeln, um mit Selbstvertrauen die letzten beiden Spieltage vor der Winterpause zu bestreiten.

Der personell gebeutelte Aufstiegsaspirant SC Reusrath (2. Platz/36 Punkte) hat vor der Partie bei der DJK Gnadental (7./23 Zähler) zwei weitere Nackenschläge zu verkraften (Sonntag, 14.15 Uhr/Am Nixhütter Weg). Die schwer zu ersetzenden Offensivkräfte Nils Kaufmann (Mittelfußbruch) und Marvin Grober (Muskelfaserriss) hat es neben den Langzeitverletzten ebenfalls erwischt. „Wir haben die Seuche, aber es ist erstaunlich, wie die Truppe diese Situationen wegsteckt und trotzdem tadellose Leistungen abliefert“, sagt Trainer Ralf Dietrich, der mit seinem Team in Neuss mit den bewährten Tugenden einen Sieg anpeilt. Die auswärts seit über eineinhalb Jahren ungeschlagenen Reusrather können zumindest wieder auf Kapitän Martin Steinhäuser sowie Viktor Ergardt zurückgreifen. Dietrich erwartet einen unberechenbaren Gegner, zumal die Gastgeber für den SCR auch ein unbeschriebenes Blatt sind. „Die jungen, nachgerückten Spieler sind mit ihren Aufgaben gewachsen. Wir sind gut drauf und müssen uns bis zur Winterpause durchmogeln“, sagt Dietrich, der so lange wie möglich mit den Top-Favoriten SG Unterrath und FC Büderich mithalten möchte.

Der SSV Berghausen (10./22 Zähler) steht gegen den Vorletzten TV Kalkum-Wittlaer (14 Punkte) nach fünf sieglosen Spielen unter Erfolgsdruck (Sonntag, 15.15 Uhr, Baumberger Straße). „In diese Negativserie haben wir uns selbst reingeritten. Der jetzige Tabellenplatz kann nicht unser Anspruch sein. Wir stehen in der Pflicht. Schließlich wollen wir die Hinrunde nicht komplett versauen“, betont SSV-Coach Patrick Michaelis, der eine hochkonzentrierte Leistung seiner Schützlinge fordert.

Der HSV Langenfeld (8./22 Punkte) hat nach drei Siegen in Folge indes wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Im Heimspiel gegen die DJK Sparta Bilk (6./23 Zähler) kann die Truppe von Trainer Daniel Cartus den Gegner überflügeln und sich sogar im oberen Drittel festsetzen (Sonntag, 14.30 Uhr, Burgstraße). „Vor fünf Wochen befanden wir uns noch in der Gefahrenzone, doch die Mannschaft hat die Zeichen der Zeit erkannt“, erklärt Co-Trainer Heiko Schornstein, der mit dem jetzigen Selbstvertrauen einen Sieg erwartet. Der Einsatz von Torjäger Alessandro Petri entscheidet sich kurzfristig, während Salvatore Grillo, Kai Weidenmüller, Timm Cartus und Florian Neß ausfallen werden.