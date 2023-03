Fußball, Landesliga Für den SCR zählen nur die Punkte

Langenfeld · In der Fußball-Landesliga will der SC Reusrath dem Sieg gegen Vohwinkel einen weiteren folgen lassen. Am Sonntag sind die Grün-Weißen bei TuSEM Essen zu Gast.

24.03.2023, 05:15 Uhr

Ist der Routinier beim SC Reusrath: Martin Steinhäuser (am Ball). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Schmitz

Der weiterhin abstiegsgefährdete Fußball-Landesligist SC Reusrath (SCR) fährt nach dem hochverdienten Erfolg am Sonntag (1:0 gegen FSV Vohwinkel) mit breiter Brust zum nächsten Mitkonkurrenten TuSEM Essen (Sonntag, 15 Uhr), der mit 17 Punkten den zwölften Rang und zweiten Abstiegsplatz belegt. Die Reusrather hingegen kletterten dank des dritten Heimerfolgs mit 21 Punkten auf den neunten Rang, wobei der Vorsprung zur Abstiegszone auf drei Zähler vergrößert wurde.