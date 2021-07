Fußball, Kreisliga A : VfB Langenfeld muss seine Reserve zur Ersten machen

Langenfeld Trainer Sven Tonollo hat seinen Posten geräumt, auch weite Teile der Mannschaft können nicht mehr aktiv eingreifen. Deswegen beordert der VfB Langenfeld seine Reserve mit Coach Philipp Waack in die Kreisliga A.

Der VfB Langenfeld steht vor einer großen Veränderung zum Start der Vorbereitung. Sven Tonollo hat seinen Trainerposten bei der ersten Mannschaft geräumt und wird in Gänze von der Reserve-Mannschaft abgelöst. Konkret bedeutet das: Die zweite Mannschaft des VfB Langenfeld rückt in die Kreisliga A auf und wird zur ersten. Philipp Waack, bisherige Coach der Zweitvertretung, verfügt über Bezirksliga-Erfahrung an der Seitenlinie (Dabringhauser TV). Er soll jetzt irgendwie für den Klassenerhalt sorgen.