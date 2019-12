Handball : Felix Korbmacher verlässt die SGL

Langenfeld Fünf Spieler verlängerten gerade ihre Verträge, Felix Korbmacher zieht es allerdings weiter. Der 25-jährige Handballer wird nicht über den Sommer hinaus beim Nordrhein-Ligisten SG Langenfeld bleiben und sich stattdessen dem Drittligisten HSG Bergische Panther anschließen.

„Ich habe mich in Langenfeld immer sehr wohl gefühlt. Das Umfeld hat mir gut gefallen, und ich bin dankbar dafür, dass ich mich dort beweisen durfte“, sagt Korbmacher. Mit ihm verliert die Mannschaft einen herausragenden Akteur. Jetzt sei es eben an der Zeit, etwas Neues zu wagen, sagt Korbmacher: „Natürlich bin ich auch bisschen traurig, dass ich Langenfeld verlassen werde. Aber ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei den Panthern.“ Dort unterschrieb Korbmacher einen Ein-Jahres-Vertrag – wie zuletzt in Langenfeld. Da stoppte ihn zuletzt eine Prellung der Schulter, die er sich im Kreispokal ausgerechnet gegen die Reserve der Panther zugezogen hatte.