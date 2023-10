Fußball, Landesliga FCM trifft auf die stärkste Offensive

Die Belastung bleibt weiterhin hoch, denn der 1. FC Monheim (FCM) steht an diesem Sonntag (15.30 Uhr) bereits vor seinem 15. Pflichtspiel der noch jungen Saison. In der Fußball-Landesliga tritt die Mannschaft von Chefcoach Dennis Ruess beim VfB 03 Hilden II an. „Der gesamte Verein VfB macht seit vielen Jahren einen sehr ordentlichen Job“, sagt Ruess. „In der Oberliga spielt die erste Mannschaft sehr erfolgreichen Fußball. Gleichzeitig wird eine vorbildliche Jugendarbeit betrieben, die viele Talente hervorbringt. Die zweite Mannschaft ist dazu da, um gute Jungs in die erste Mannschaft zu ziehen.“