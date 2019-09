Fußball : FCM feiert Lehnert und das 1:0 gegen Straelen

Monheim Der Oberligist bringt dem bisher ungeschlagenen Spitzenreiter die erste Niederlage bei und rückt dadurch auf Platz zwei vor.

Sieben Mannschaften hatten es in dieser Saison schon versucht, dem aus der Regionalliga abgestiegenen Oberliga-Spitzenreiter SV Straelen einen Punkt abzunehmen – und sie waren allesamt gescheitert. Nun gelang dem FC Monheim (FCM) dieses bislang so schwierige Unterfangen und die Monheimer behielten beim 1:0 (0:0)-Sieg gleich alle drei Zähler im heimischen Rheinstadion. „Nach hinten raus hatten wir in ein oder zwei Situationen auch ein bisschen Glück und einen überragenden Björn Nowicki, aber der Sieg war auf keinen Fall unverdient“, fand FCM-Coach Dennis Ruess. Der Monheimer Erfolg war doppelt und dreifach erstaunlich, weil in Tim Kosmala, Yannic Intven, Bahadir Incilli und Nikola Aleksic gleich vier wichtige Stützen ausfielen.