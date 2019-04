Badminton : FCL-Zweite verpasst den Aufstieg knapp

Langenfeld Hinter der zweiten Mannschaft des FC Langenfeld (FCL) liegt ein dramatisches Saisonfinale in der Badminton-Landesliga – und das 4:4 im Gipfeltreffen am letzten Spieltag gegen den TuS Viersen reichte nicht zum Aufstieg in die Verbandsliga.

