Fußball : „Mr. Monheim“ bleibt beim FCM

Monheim Der 1. FC Monheim hat in der Fußball-Oberliga eine glänzende Serie hingelegt und ist souveräner Tabellenzweiter. Der Vater der Erfolgsgeschichte ist Trainer Dennis Ruess, findet der Verein und hat nun den auslaufenden Vertrag fast schon traditionell um ein weiteres Jahr verlängert.

Dennis Ruess hat im Rheinstadion vermutlich jeden Grashalm aufwachsen sehen. Dort spielte er mit dem 1. FC Monheim (FCM) in der Bezirks- und Landesliga, zur Saison 2014/15 übernahm er das Traineramt und führte den Klub aus der Bezirks- in die Landes- (2016) und in die Oberliga (2017). Und wäre da aktuell nicht die Übermannschaft des SV Straelen, der FCM wäre ein heißer Anwärter auf den Aufstieg in die Regionalliga, er ist mit sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten Schonnebeck souveräner Zweiter. Und so wundert es nicht, dass der Klub nun mit Ruess verlängert hat, inzwischen fast traditionell um ein Jahr, der neue Kontrakt läuft bis 30. Juni 2021. Einjahresverträge seien die fairste Lösung für beide Seiten, hatte Ruess einst erklärt.