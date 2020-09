Qualifikation ist gestartet : Jugendfußballer sind wieder im Einsatz

Langenfeld/Monheim Um die Niederrheinliga kämpfen die A-Junioren des 1. FC Monheim und die B-Junioren der Sportfreunde Baumberg. Verstärkung suchen derweil noch die B-Junioren von TuSpo Richrath.

Auch im Jugendfußball geht es nach dem corona-bedingten Abbruch der Vorsaison wieder los, die A-Junioren des 1. FC Monheim starten am Sonntag (11 Uhr) bei ETB Schwarz-Weiß Essen in die Qualifikation zur Niederrheinliga, der zweihöchsten Spielklasse in diesem Bereich. Das Team von Trainer André Lapatke ist damit beim Tabellenführer seiner Dreier-Gruppe zu Gast, denn die Essener gewannen am ersten Spieltag 2:1 beim SV Budberg, als die Monheimer noch spielfrei hatten. Der FCM spielt dann am Sonntag, 20. September in Budberg, sollte er danach Spitzenreiter sein, hat er die Niederrheinliga sicher, als Tabellezweiter müsste er in die weitere Qualifikation gegen den Zweiten der Gruppe 9, in der SC Croatia Mülheim, Kevelaerer SV und TuS Wickrath eingeteilt sind.