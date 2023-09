Fußball, Niederrheinpokal FCM und SFB wollen in die dritte Runde des Pokals

Die Zeit zur Regeneration ist begrenzt, denn rund 48 Stunden nach dem 3:1-Erfolg in der Fußball-Landesliga beim DV Solingen ist der 1. FC Monheim (FCM) bereits in der zweiten Runde des Niederrheinpokals gefordert. Das Heimspiel an diesem Dienstag (19.30 Uhr) im Rheinstadion gegen den Oberligisten VfB Homberg hat es durchaus in sich. „Wir haben den Termin bewusst auf Dienstag gelegt, um die Belastung zu steuern. Schließlich dauert es nach dem Pokalspiel nicht lange, bis die Jungs wieder in der Meisterschaft gefordert sind“, sagt FCM-Trainer Dennis Ruess.