Fußball, Niederrheinpokal FCM erreicht das Achtelfinale des Niederrheinpokals

FCM erreicht das Achtelfinale des Niederrheinpokals

Monheim · Der Fußball-Landesligist 1. FC Monheim besiegt den VfB Homberg in der zweiten Runde des Verbandspokals mit 7:6 nach Elfmeterschießen. Bereits in der regulären Spielzeit und in der Verlängerung lagen die Gastgeber in Führung.

27.09.2023, 19:00 Uhr

Assani Lukimya (r.) trug seinen Teil zum Sieg des FCM gegen das Team aus Duisburg bei. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt

Zwar musste der Fußball-Landesligist 1. FC Monheim (FCM) bis zur letzten Sekunde um den Einzug in das Achtelfinale des Niederrheinpokals zittern, doch dann setzte er sich gegen den Oberligisten VfB Homberg mit 7:6 nach Elfmeterschießen durch. Zuvor stand es 1:1 (1:0) nach der regulären Spielzeit und 2:2 nach der Verlängerung. „Das war ein verdienter Sieg, weil wir viel mehr investiert haben. Über die meiste Zeit hatten wir die Kontrolle über das Spiel. Trotz der vielen Rückschläge haben wir die Ruhe bewahrt“, sagte FCM-Abwehrchef Assani Lukimya.