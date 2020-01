Fußball : Berghausen fordert den FCM lange

Monheim Bis zur 50. Minute führt der Bezirksligist SSV Berghausen gegen den Oberligisten FC Monheim, der letztlich 3:2 siegt. Das Trainingslager im türkischen Side war für Trainer Dennis Ruess ein Privileg, sein Gegenüber Patrick Michaelis ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden.

Nach der Rückkehr nach Deutschland blieb die Schlagzahl hoch, am Samstag stand das erste ernstzunehmende Testspiel auf dem Programm: Beim Bezirksligisten SSV Berghausen setzten sich die Monheimer 3:2 (0:1) durch, blieben dabei aber vor allem in der ersten Halbzeit hinter den eigenen Erwartungen zurück. „Die Jungs hatten noch viel in den Beinen und sind auf einen hochmotivierten Gegner getroffen. Trotzdem hatten wir in der ersten Halbzeit viel zu viele Ballverluste und haben zu kompliziert und unsauber gespielt“, fand Ruess. Der SSV legte von Beginn an großen Wert darauf, hinten sicher zu stehen und setzte nach vorne immer wieder Nadelstiche. Schon vor dem Führungstreffer von Danny Paulmann, der nach einem Freistoß von Mario Stoffels am langen Pfosten per Kopf zum 1:0 traf (34.), hatten die Hausherren einige gute Umschaltsituationen gehabt. So war die Berghausener Pausenführung nicht unverdient, auch wenn die Monheimer deutlich mehr Spielanteile hatten. „Von den Chancen her ging die erste Halbzeit klar an uns. Wir haben das taktisch sehr diszipliniert gemacht und standen hinten sehr kompakt“, sagte SSV-Coach Patrick Michaelis.