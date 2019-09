Fußball : FC Monheim festigt zweiten Platz souverän

Monheim Der Oberligist erzielte nach der Pause die Treffer zum verdienten 2:0-Erfolg in Cronenberg.

In der vierten Minute steckte Julian Meier auf Philip Lehnert durch, doch dessen Schuss landete in den Armen von SC-Keeper Damir Ivosevic. Kurz darauf prallte ein Schuss von SC-Stürmer Mehmet Zeki Tunc an die Latte des FCM (8.), bevor Benjamin Schütz (12.) und Meier (15.) in aussichtsreichen Positionen jeweils an Ivosevic scheiterten. Dann landete das Spielgerät nach einer schönen Kombination bei Denis Labusga, der im Strafraum elfmeterreif attackiert wurde, in dieser Szene dennoch weiterlief – und mit seinem Versuch am Cronenberger Schlussmann scheiterte (17.). „In der Pause haben wir an bestimmten Stellschrauben gedreht, um noch aggressiver zu agieren und einen stärkeren Zugriff zu bekommen“, berichtete Ruess, dessen Spieler die veränderten Vorgaben auch gut in die Tat umsetzten.