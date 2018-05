Lokalsport: FC Monheim fällt aus allen Wolken

Monheim Der Fußball-Oberligist verlor nach einer schwachen Partie überraschend mit 1:2 gegen den Absteiger Cronenberger SC.

Wegen des am Vormittag einsetzenden Regens hatten die Monheimer die Partie kurzerhand vom Naturrasen auf den Kunstrasen verlagern müssen, Und zu Beginn sah es tatsächlich so aus, als hielten die Hausherren nach der Pleite in Velbert die passende Reaktion bereit. Offensivmann Leroy Mickels war bei der ersten guten FCM-Gelegenheit etwas zu zaghaft (11.), doch fünf Minuten später lag der Ball im Netz der Wuppertaler. Patrick Becker hatte einen schönen Diagonalpass auf Philipp Hombach gegeben, dessen Hereingabe Karim Afkir in die lange Ecke setzte - 1:0 (16.). Nach einem ähnlichen Muster ergab sich die nächste Chance für Mickels, der den Gästekeeper aber erneut nicht überwand (19.).