Fußball, Kreisliga : Favoriten tun sich schwer, TuSpo und Inter siegen aber

Langenfeld In der Fußball-Kreisliga Solingen müht sich TuSpo Richrath zu einem 3:2 in Solingen. Inter Monheim setzt sich derweil mit 4:2 gegen den GSV Langenfeld durch.

Fußball-Kreisliga A Solingen: DV Solingen II – Tuspo Richrath 2:3 (1:2). Schwerer als erwartet tat sich Spitzenreiter Tuspo Richrath beim Tabellen-Achten, behauptete aber dank dreier Tore den Platz an der Sonne. Alexander Rüttgers brachte die Gäste schon nach vier Minuten in Führung. Alen Vincazovic erhöhte nach einer Viertelstunde auf 0:2. In der 34. Minute gelang den Klingenstädtern der Anschlusstreffer, das Aufeinandertreffen war plötzlich wieder offen. Marius Lindemann (72.) sorgte mit seinem Tor zum 3:1 für die Vorentscheidung. Erst in der Schlussminute gelang den Solingern das zweite Tor, eine Überraschung blieb aus.