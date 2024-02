Badminton Auftakt zur Deutschen Meisterschaft

Weil sie wieder viel Freude am Badminton verspürte, meldete sie sich für die Westdeutschen Meisterschaften in Lüdinghausen an – wo sie sofort den Titel holte. „Die Rahmenbedingungen sind jetzt eben ganz anders, denn ich mache mir vor den Spielen nicht mehr so viel Druck wie früher. Es ist klar, dass ich nicht viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt habe“, betont die 31-Jährige. Indem sie sich im Endspiel gegen Britt Stepper (1. FC Beuel) durchsetzen konnte, qualifizierte sie sich gleichzeitig für die Deutschen Meisterschaften.