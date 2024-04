Badminton Deprez gewinnt Ranglisten-Titel im Einzel und Doppel

Zwar waren die Deutschen Meisterschaften in Bielefeld erst wenige Wochen vergangen, aber die Rangliste in St. Ingbert (Saarland) stand schon wieder auf dem Programm. „Mir war wichtig, dabei zu sein“, erklärte Deprez. „Bei den Deutschen Meisterschaften dieses Jahres hatte ich noch keinen Setzplatz, sodass ich direkt in der ersten Runde gegen Zweitliga-Profi Lisa Reder spielen musste. In der zweiten Runde bin ich direkt auf Britt Stepper getroffen, die ich vorher noch im Finale der Westdeutschen Meisterschaften geschlagen hatte. Durch die Ranglisten-Punkte hoffe ich, dass ich nächstes Jahr bei den Meisterschaften einen Setzplatz habe. Man muss das Losglück ja nicht herausfordern.“