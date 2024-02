Badminton, Deutsche Meisterschaften Deprez wird Deutsche Vizemeisterin

Zwar wird die Langenfelderin trotz des Erfolges nicht mehr in den Profi-Sport zurückkehren, weil sich die Mutter einer Tochter auf die Familie konzentrieren will, doch sie bleibt dem Regionalligisten SpVgg. Sterkrade-Nord treu. „Ich hatte mir Gedanken gemacht, ob der Badminton-Sport auf diesem Level noch der richtige für mich ist“, sagte Deprez. „Jetzt haben mir die Deutsche Meisterschaften die Bestätigung gegeben, dass ich noch gut mithalten kann. Deshalb werde ich auch an den Spieltagen der kommenden Saison die Spielvereinigung unterstützen, mit der ich vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga stehe. Wenn ich fit bleibe, will ich 2025 auch bei den Westdeutschen Meisterschaften und am besten ebenfalls bei den Deutschen Meisterschaften dabei sein.“