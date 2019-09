Fußball : F-Junioren gewinnen eigenes Turnier

Langenfeld Der HSV hatte organisatorisch alles im Griff. Und er war sportlich erfolgreich.

Das Willi-Marner-Turnier hat bei der Fußball-Jugend des HSV Langenfeld seit Langem einen festen Platz im Terminkalender. In der Regel läuft organisatorisch alles glatt – was auch diesmal wieder so war. Darüber hinaus verzeichneten die Gastgeber jetzt einen großen sportlichen Erfolg, denn ihre F-Junioren gewannen das Turnier. Auf den Plätzen zwei und drei folgten der SC Reusrath und der TVD Velbert.