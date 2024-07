Motorsport Jakob Bergmeister siegt und hofft auf Sponsoren

Nun legt die Meisterserie in der Euro-Formula-3 eine rund zwei Monate lange Pause ein, bevor die nächsten drei Rennen vom 13. bis 15. September auf dem Red-Bull-Ring in der Steiermark (Österreich) stattfinden. Bergmeister stellte klar: „Ich gebe nicht auf, weil ich das Rennfahren liebe. Auf der einen Seite geht die Suche nach Sponsoren weiter, um das komplette Budget für diese Saison zu erreichen. Auf der anderen Seite gehe ich erneut in den Simulator, um herauszufinden, wie sich der Wagen in den Kurven des Red-Bull-Rings verhalten wird. Mir muss schon vorher klar sein, wie ich mit schwierigen Situationen umgehen werde. Außerdem mache ich viel Kraft- und Ausdauertraining. Ich bereite mich also schon jetzt auf die nächste Herausforderung vor.“