Handball, Regionalliga Es rumort bei den Handballern der SGL

Seit einem Monat läuft die Saison in der Regionalliga Nordrhein – und zwar alles andere als befriedigend für die Handballer der SG Langenfeld. 1:7 Punkte nach vier Spielen stehen für das Team von Trainer Christian Paul in der Bilanz. Der Start in die Spielzeit ist missglückt, die Stimmung gedrückt. Das ist eine gefährliche Gemengelage vor dem Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn HC Gelpe/Strombach am Samstag (19 Uhr), in der vier Warnzeichen deutlich hervorstechen.