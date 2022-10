Boxsport : Tuncel muss erneut operiert werden

Langenfeld Der Monheimer Boxer Ercan Tuncel quält sich nach Kreuzbandriss und Kniescheibenbruch durch die Reha und kassiert einen Rückschlag: Meniskusriss. Das beendet seinen Comeback-Plan in diesem Jahr. Aufgeben will er aber nicht.

Der erneute Rückschlag war nicht vorhersehbar. So absolvierte Tuncel in den vergangenen Monaten ein umfangreiches Rehaprogramm, indem er von 9 bis 14 Uhr mehrere Übungen unter Anleitung durchführte. Nach den morgendlichen Rehaübungen traf sich der Monheimer mit seinem Coach Sükrü Aksu, um ein Krafttraining anzuschließen. Auch Schwimmübungen standen immer wieder auf der Tagesliste. „Sobald ich das Knie mehr belastet hatte, verspürte ich dann am nächsten Tag starke Schmerzen und sah mein angeschwollenes Knie. Die Diagnose eines Meniskusrisses war sehr bitter“, sagt Tuncel.

Nach dem großen Eingriff aus dem vergangenen März muss sich der Monheimer erneut operieren lassen. „Leider muss die angerissene Stelle in einer weiteren Operation zugenäht werden“, stellt der Profi fest. „Der Eingriff ist mit einer Zeit von 30 bis 35 Minuten vergleichsweise kurz, aber ich lasse ihn nicht in den nächsten Wochen vornehmen. Stattdessen will ich in der Zeit meine Muskulatur in weiteren Trainingseinheiten stärken, um eine bessere Grundlage für die Zukunft zu schaffen“, erklärt der Boxer.