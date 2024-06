Nach Meisterschaft und Pokalsieg Die Gründe für das Double des FCM

Hinter den Fußballern des 1. FC Monheim (FCM) liegt eine überaus erfolgreiche Spielzeit, in der sie durch die Meisterschaft in der Landesliga die direkte Rückkehr in die Oberliga feiern konnten. Zudem holte die Mannschaft von Cheftrainer Dennis Ruess durch den 4:0-Sieg im Endspiel des Kreispokals gegen den früheren Landesliga-Konkurrenten DV Solingen sogar das Double. Die Gründe, warum der FCM in allen Belangen überzeugte.